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عربي-دولي

طهران: تواصلنا مع حكام دمشق

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:27
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بينما لا تزال إيران تترقب السياسة التي سينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهها وتغييرات المشهد السوري، كشفت أنها تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة.
 
فقد أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت‌ روانجي، أنه تم التواصل مع حكام سوريا الجدد. وقال "قمنا بنقل آرائنا إلى الإدارة السورية الجديدة عبر وسطاء".
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أما عن سياسة ترامب تجاه إيران، فأكد أنها لا تزال غير واضحة.
 
كما أردف قائلاً، في مقابلة مع وكالة إيسنا، اليوم الاثنين، "يجب علينا الانتظار حتى تتضح معالم هذه السياسة." وأشار إلى أنه لم يتم تبادل أي رسائل بين طهران وحكومة ترامب. (العربية)
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