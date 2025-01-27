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قال أحد الأسرى الأوكرانيين، كان قائدا لفصيلة استطلاع في اللواء رقم 155 الأوكراني الذي فر منه حوالي 1700 عسكري، إن هذا التشكيل كان يفتقر للمعدات العسكرية.وأضاف: "كان تشكيل اللواء رقم 155 عملية دعائية بحتة. وزعمت السلطات بأن عناصر اللواء حصلوا على تدريبات رائعة في فرنسا وتتوفر لديهم كل المعدات العسكرية المطلوبة وهم الأفضل. ولكن الحقيقة كانت مغايرة لذلك تماما. وتبين عند انتشار اللواء على خطوط الجبهة في دونباس أن عناصره غير مدربين وتنقصهم المعدات والأسلحة. كانت لدينا فقط أسلحة نارية فردية".وأشار الأسير إلى أنه مع عناصر اللواء الآخرين، لم يتعلم أي شيء جديد في الشؤون العسكرية في فرنسا. وتزايدت حالات فرار العناصر من التشكيل بما في ذلك الضباط- 9 ضباط و20 جنديا.ووفقا له، بلغ عدد حالات الفرار من اللواء منذ لحظة تشكيله، 1.7 ألف عسكري، وهذا رقم كبير وحقيقي والسبب الرئيسي في ذلك، هو أنه تمت تعبئة الكثيرين منهم قسرا وانعدمت الدوافع لديهم للقتال، وكان الكثيرون منهم في حالة بدنية سيئة. قام ثلث عناصر اللواء، فور بدء خدمتهم القتالية بالفرار من مكان الخدمة، وتعرض للإصابة 300 آخرين، وللأسف تم قتل الكثيرين كذلك خلال المواجهات.وأشار الأسير إلى أن المشاة في كتيبته، "اختفوا" بعد أسبوعين من انتشارهم في المواقع المحددة لهم.في وقت سابق، اندلعت فضيحة حول اللواء 155 الأوكراني بسبب تكرار حالات الفرار، وهو ما اعترف به الجانب الفرنسي وكذلك القيادة العسكرية الأوكرانية.وذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم اعتقال قائد إحدى سرايا اللواء، لأنه كان يحرض مرؤوسيه على الفرار. (روسيا اليوم)