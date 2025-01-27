20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تدرب في فرنسا... أسير يتحدث عن فرار 1700 عسكري من لواء أوكراني
Lebanon 24
27-01-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أحد الأسرى الأوكرانيين، كان قائدا لفصيلة استطلاع في اللواء رقم 155 الأوكراني الذي فر منه حوالي 1700 عسكري، إن هذا التشكيل كان يفتقر للمعدات العسكرية.
وأضاف: "كان تشكيل اللواء رقم 155 عملية دعائية بحتة. وزعمت السلطات بأن عناصر اللواء حصلوا على تدريبات رائعة في فرنسا وتتوفر لديهم كل المعدات العسكرية المطلوبة وهم الأفضل. ولكن الحقيقة كانت مغايرة لذلك تماما. وتبين عند انتشار اللواء على خطوط الجبهة في دونباس أن عناصره غير مدربين وتنقصهم المعدات والأسلحة. كانت لدينا فقط أسلحة نارية فردية".
Advertisement
وأشار الأسير إلى أنه مع عناصر اللواء الآخرين، لم يتعلم أي شيء جديد في الشؤون العسكرية في فرنسا. وتزايدت حالات فرار العناصر من التشكيل بما في ذلك الضباط- 9 ضباط و20 جنديا.
ووفقا له، بلغ عدد حالات الفرار من اللواء منذ لحظة تشكيله، 1.7 ألف عسكري، وهذا رقم كبير وحقيقي والسبب الرئيسي في ذلك، هو أنه تمت تعبئة الكثيرين منهم قسرا وانعدمت الدوافع لديهم للقتال، وكان الكثيرون منهم في حالة بدنية سيئة. قام ثلث عناصر اللواء، فور بدء خدمتهم القتالية بالفرار من مكان الخدمة، وتعرض للإصابة 300 آخرين، وللأسف تم قتل الكثيرين كذلك خلال المواجهات.
وأشار الأسير إلى أن المشاة في كتيبته، "اختفوا" بعد أسبوعين من انتشارهم في المواقع المحددة لهم.
في وقت سابق، اندلعت فضيحة حول اللواء 155 الأوكراني بسبب تكرار حالات الفرار، وهو ما اعترف به الجانب الفرنسي وكذلك القيادة العسكرية الأوكرانية.
وذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم اعتقال قائد إحدى سرايا اللواء، لأنه كان يحرض مرؤوسيه على الفرار. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
10:20 | 2025-01-26
26/01/2025 10:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
07:20 | 2025-01-26
26/01/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
11:00 | 2025-01-26
26/01/2025 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2025-01-27
نائب أوكراني يفضح زيلينسكي... هذا ما جمعه من ثروة خلال عام 2024
07:07 | 2025-01-27
الاتحاد الأوروبي يتفق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا
07:04 | 2025-01-27
"أنا ذاهب إلى المستشفى"... هل نتنياهو مُصاب بمرض السرطان؟
07:00 | 2025-01-27
خطة ترامب لتهجير فلسطينيي غزة.. تصعيد مرفوض وإصرار على الرفض
06:56 | 2025-01-27
رسالة أميركية جديدة لإسرائيل.. ماذا فيها؟
06:45 | 2025-01-27
في دولة قريبة من لبنان.. 35 عملية إعدام "خلال أيام"!
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 14:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 14:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 14:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24