Advertisement

عربي-دولي

تدرب في فرنسا... أسير يتحدث عن فرار 1700 عسكري من لواء أوكراني

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1311873-638735681590817729.jpg
Doc-P-1311873-638735681590817729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أحد الأسرى الأوكرانيين، كان قائدا لفصيلة استطلاع في اللواء رقم 155 الأوكراني الذي فر منه حوالي 1700 عسكري، إن هذا التشكيل كان يفتقر للمعدات العسكرية.


وأضاف: "كان تشكيل اللواء رقم 155 عملية دعائية بحتة. وزعمت السلطات بأن عناصر اللواء حصلوا على تدريبات رائعة في فرنسا وتتوفر لديهم كل المعدات العسكرية المطلوبة وهم الأفضل. ولكن الحقيقة كانت مغايرة لذلك تماما. وتبين عند انتشار اللواء على خطوط الجبهة في دونباس أن عناصره غير مدربين وتنقصهم المعدات والأسلحة. كانت لدينا فقط أسلحة نارية فردية".
Advertisement

وأشار الأسير إلى أنه مع عناصر اللواء الآخرين، لم يتعلم أي شيء جديد في الشؤون العسكرية في فرنسا. وتزايدت حالات فرار العناصر من التشكيل بما في ذلك الضباط- 9 ضباط و20 جنديا.

ووفقا له، بلغ عدد حالات الفرار من اللواء منذ لحظة تشكيله، 1.7 ألف عسكري، وهذا رقم كبير وحقيقي والسبب الرئيسي في ذلك، هو أنه تمت تعبئة الكثيرين منهم قسرا وانعدمت الدوافع لديهم للقتال، وكان الكثيرون منهم في حالة بدنية سيئة. قام ثلث عناصر اللواء، فور بدء خدمتهم القتالية بالفرار من مكان الخدمة، وتعرض للإصابة 300 آخرين، وللأسف تم قتل الكثيرين كذلك خلال المواجهات.

وأشار الأسير إلى أن المشاة في كتيبته، "اختفوا" بعد أسبوعين من انتشارهم في المواقع المحددة لهم.

في وقت سابق، اندلعت فضيحة حول اللواء 155 الأوكراني بسبب تكرار حالات الفرار، وهو ما اعترف به الجانب الفرنسي وكذلك القيادة العسكرية الأوكرانية.

وذكرت السلطات الأوكرانية أنه تم اعتقال قائد إحدى سرايا اللواء، لأنه كان يحرض مرؤوسيه على الفرار. (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2025-01-27
07:07 | 2025-01-27
07:04 | 2025-01-27
07:00 | 2025-01-27
06:56 | 2025-01-27
06:45 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24