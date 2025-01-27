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إقتصاد

الأردن يعلن اسئناف عمل المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:57
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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الاثنين دعم الأردن للشعب السوري في جميع الظروف، معلنة استئناف العمل في المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا بدءا من اليوم.


وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية أمس الأحد، موقف بلده الداعم السوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.
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وبحث الاجتمع آليات عمل المنطقة والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وترأس القضاة الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، وبحثا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.

وناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مغادرة 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن إلى سوريا الجمعة الماضي، ضمن رحلات العودة الطوعية. (روسيا اليوم)

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