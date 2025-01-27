نتنياهو: ملتزمون بهزيمة حماس

بينما تدفق عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بهزيمة حركة حماس.

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وقال في بيان نشره اليوم الاثنين على حسابه في منصة إكس، في اليوم العالمي لإحياء "ذكرى المحرقة اليهودية" إن عناصر حماس هم النازيون الجدد.كما أكد أن إسرائيل ملتزمة "بهزيمة حماس مرة واحدة وإلى الأبد"، وفق تعبيره.ودعا "جميع الدول المتحضرة إلى مواجهة معاداة السامية أينما ظهرت، سواء في حرم الجامعات، أو شوارع المدن، أو المنتديات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية"، وفق قوله.كذلك رأى أن المحكمة الجنائية "ألحقت العار بنفسها عبر مواقفها المعادية للسامية". وأشار إلى أن "إسرائيل ستظل ملاذًا آمنًا لليهود في جميع أنحاء العالم".