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عربي-دولي

"رأيكم لا يهم"... حليف بوتين يقطف رئاسة بيلاروسيا ويزعج أوروبا

Lebanon 24
27-01-2025 | 03:10
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على الرغم من اتهامات الغرب بأنها "غير نزيهة"، فإن نتائج أولية أظهرت، اليوم الاثنين، أن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو مدد حكمه المستمر منذ 31 عاما بتحقيق فوز ساحق في انتخابات رئاسية.


فقد أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا البيضاء إيجور كاربينكو في مؤتمر صحافي صباح اليوم الإثنين انتخاب الرئيس، قائلا "يمكنكم تهنئة جمهورية روسيا البيضاء. لقد انتخبنا رئيسا".
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كما أشارت النتائج التي نشرت على موقع اللجنة على تليغرام إلى حصول لوكاشينكو على 86.8% من أصوات الناخبين.

"يوم مرير"
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لأن وسائل الإعلام المستقلة محظورة في روسيا البيضاء إضافة إلى اعتقال شخصيات رئيسية في المعارضة أو إجبارها على ترك البلاد.

بدورها رأت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في منشور على منصة إكس أنه "لم يكن لدى شعب روسيا البيضاء أي خيار. " وقالت "إنه يوم مرير لكل الذين يتوقون إلى الحرية والديمقراطية".

في حين دافع لوكاشينكو، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سجن بعض المعارضين. وقال في مؤتمر صحافي استمر لأكثر من أربع ساعات وعشرين دقيقة "اختار البعض السجن، واختار البعض الآخر... العيش في الخارج. لم نطرد أحدا من البلاد". وأضاف أنه لم يمنع أحدا من التعبير عن رأيه في روسيا البيضاء، لكن السجن كان مصير "أشخاص تفوهوا بأكثر مما يجب، وبصراحة، أولئك الذين خالفوا القانون".

"رأيكم لا يهم"
يذكر أن لوكاشينكو كان تجاهل كل الانتقادات الغربية ووصفها بأنها لا معنى لها.

كذلك قال إنه لا يهتم باعتراف الغرب بالانتخابات. (سكاي نيوز)
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