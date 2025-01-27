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الكرملين: لم نتلقَّ إشارات من واشنطن بشأن اجتماع بوتين وترامب

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:50
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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يزال ينتظر "إشارات" من الولايات المتحدة بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب.
 
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين "حتى الآن لم نتلق أي إشارات من الأميركيين. الاستعداد لا يزال قائما. نفس الاستعداد، كما سمعنا، لا يزال من الجانب الأميركي".
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وكان الكرملين قد قال يوم الجمعة إن الرئيس بوتين "مستعد" للتحادث مع نظيره الأميركي وينتظر "إشارات" من واشنطن. (العربية) 

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