جديد "حماس".. هكذا حاولت "إذلال إسرائيل"!

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الاستعراض" الذي نظمته حركة حماس الفلسطينية في تسليم الرهائن الإسرائيليين، السبت، يهدف إلى إذلال إسرائيل، وخلق صورة لحماس كتنظيم عسكري يقوم بتسليم عسكري لأسرى الحرب.

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إذلال إسرائيل

وأضافت "جيروزاليم بوست" تحت عنوان "حماس تستعرض انتصارها في صفقة الرهائن.. الرسالة وراء هذا الاستعراض"، أن الحركة الفلسطينية استغلت تسليم الرهائن الأربع لإظهار شهورها بأنها حققت النصر على إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الرواية لا تتوافق مع واقع السابع من تشرين الأول، باعتبار أن حماس هي من بادر بالهجوم.

وبحسب الصحيفة، هدف استعراض حماس إلى تصوير الحركة في غزة على أنها قوية، وبعد 15 شهراً من الحرب، تحاول الظهور أنها خرجت من بين الأنقاض، وأنها تسيطر على غزة بالكامل.

وتقول إنه على الرغم من تقديرات إسرائيل على مدار العام الماضي التي أشارت إلى القضاء على ما يصل إلى 20 ألف عضو من حماس، وتأكيدات الجيش الإسرائيلي بشأن تحقيق نجاحات عديدة ضد مرتكبي هجوم السابع من تشرين الأول، والتي شملت قوائم طويلة من قادة حماس الذين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى إعلان مقتل معظم قادة السرايا والكتائب والألوية، إلا أن ما حصل يوم السبت يهدف إلى إظهار أن حماس هي التي تتولى السلطة وأن الجيش الإسرائيلي هو الذي هُزِم.





شعور النصر

وأوضحت الصحيفة، أن تسليم الرهائن هذا الأسبوع كان منظماً بشكل كبير، على عكس الفوضى التي سادت الأسبوع الماضي، عندما اندفع الناس نحو مركبات الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن حماس خصصت العشرات من الرجال المسلحين الذين يرتدون سترات عسكرية تكتيكية ويضعون عصابات الرأس الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من رجال حركة الجهاد الفلسطينية في الحفل، يسيرون مع أعضاء حماس، وكان رجال الجهاد يرتدون عصابات رأس سوداء وذهبية مختلفة، وكان لديهم العديد من مركباتهم الخاصة مع الأعلام أيضاً، وعلى المسرح، رفعت حماس لافتة كبيرة مكتوب عليها باللغتين العربية والإنكليزية: "مقاتلو الحرية الفلسطينيون منتصرون"، و"فلسطين.. انتصار المظلومين ضد الصهيونازية".

ورأت الصحيفة أن الهدف من هذا الحفل هو إظهار شعور حماس بالنصر، ولكن إسرائيل ستشعر به أيضاً باعتباره "إذلالاً"، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وعد بالنصر الكامل في غزة، مستطردة: "وهذا ليس مشهداً للنصر الكامل".



هدف دعائي

وقالت إن عرض جنديات إسرائيليات أمام حشد من حماس لا مثيل له في تاريخ إسرائيل، ولم يسبق قط اختطاف جنديات إسرائيليات واحتجازهن كرهائن، كما لم يسبق قط اختطاف هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى المقاطع التي تم تصويرها خلال عملية اختطاف الرهائن في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وقالت إنها وصلت إلى مختلف أنحاء العالم، ولذلك، خططت حماس لهذا المشهد في غزة، أمس السبت، لاستغلال هذه الصور بقدر الإمكان، كما أرادت الحركة الفلسطينية أن تظهر قدرتها على إعادة المجندات إلى إسرائيل في احتفال تظهر فيه النساء بصحة جيدة، مضيفة: "كل هذا جزء من الدعاية التي أطلقتها حماس بهدف إظهار الحركة كأنها تنظيم عادي على النقيض من الصور التي نُشرت في السابع من تشرين الأول وأظهرت النساء يجبرن على السير حافيات القدمين".