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إعتقال إسرائيليين سرّبا معلومات لإيران

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:33
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اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية إسرائيليين اثنين يشتبه في قيامهما بتنفيذ مهام لصالح عملاء إيرانيين.

ونقل أحد المشتبه بهم مواد سرية إلى أحد المشغلين حصل عليها أثناء خدمته العسكرية في سلاح الدفاع الجوي، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".
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وفي عملية منسقة بين "الشاباك" و"وحدة مكافحة الجريمة الوطنية" التابعة لشرطة إسرائيل، تم اعتقال اثنين من سكان منطقة الكرايوت، هما يوري إلياسبوف وجورجي أندرييف، للاشتباه في تورطهما في جرائم أمنية.

كما كشفت التحقيقات أن إلياسبوف كان على اتصال بعميل إيراني لعدة أشهر، حيث نفذ مهام أمنية بتوجيه من العميل مقابل تعويض مالي. (العربية)
 
 
 
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