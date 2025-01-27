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عربي-دولي

رسالة إسرائيليّة إلى أميركا... خلال الأشهر المُقبلة هذا ما قد يحدث بشأن إيران

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:53
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ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إيران في "الأشهر المقبلة"، وذلك في رسالة التهنئة الأولية التي بعث بها إلى وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث.

وكتب كاتس لنظيره الأميركي رسالة جاء فيها بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست": "تستمر إيران وشركاؤها في تهديد الاستقرار الإقليمي والعالمي. إن الأشهر المقبلة تفرض علينا تحديات تتطلب الاستعداد العسكري لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وأنا على ثقة من أننا معاً نستطيع أن ننجح، ونخلق استقراراً طويل الأمد ومستقبلًا أفضل للمنطقة". 
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تستعد لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولهجوم مشترك على إيران، يهدف إلى ضرب المنشآت النووية.
بالإضافة إلى ذلك، كتب كاتس، أنّ "التحالف الدفاعي بين بلدينا يتميز بأهداف وقيم مشتركة تتمثل في السلام والأمن والازدهار. إن الالتزام والدعم الطويل الأمد من جانب الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي يشكل قيمة كبيرة". (الامارات 24)
 
 
 
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