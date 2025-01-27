"أنا ذاهب إلى المستشفى"... هل نتنياهو مُصاب بمرض السرطان؟

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عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم شهادته في المحكمة بخصوص تهم فساد موجهة إليه، بعد انقطاع دام شهرا بسبب عملية جراحية لإزالة البروستاتا، وقد بدا متعبًا وكان برفقته طبيبه حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وفي رده على الأخبار التي انتشرت بشأن حالته الصحية، نفى نتنياهو ما تم تداوله من معلومات عن إصابته بمرض سرطان البروستاتا.وقال: "أنا أذهب إلى المستشفى طوال اليوم، لا أعاني من سرطان البنكرياس أو أي مرض عضال كما تم الإشارة إليه. إن ما يقال كذب". (سكاي نيوز)