من أبرز الشخصيّات في نطام الأسد... القبض على أحمد نبهان المُقرّب من سهيل الحسن

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أعلن الأمن العام السوريّ اليوم الاثنين، عن القبض على مختار بلدة قمحانة أحمد نبهان.وأضاف في بيان، أن الموقوف كان جنّد العديد في "قوات النمر" التابعة للواء سهيل الحسن.كما تابع أن نبهان كان على علاقة جيّدة مع ضباط قاعدة حميميم الذين كرموه أيضاً.وكان الحسن الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017، وكان مرتديا بزة عسكرية تابعة للقيادات العسكرية الروسية.يشار إلى أن اسم الحسن ومجموعة النمر ارتبطا بمعظم المجازر والأحداث الكبرى التي ارتكبت في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية. (العربية)