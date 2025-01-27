الرئاسة الفلسطينية: مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة

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قالت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إن مشاريع تهجير الفلسطينيين وإيجاد وطن بديل لهم "مرفوضة"، مؤكدة أن البديل هو تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعليقا على دعوة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بداعي "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة" جراء الإبادة الإسرائيلية.وأضاف أبو ردينة أن " مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".وأكد أبو ردينة أن "شعبنا الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع".وأشار إلى عودة الفلسطينيين بشمال قطاع غزة إلى منازلهم رغم التدمير قائلاً: "هذا المشهد يؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه".وتابع: "الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه، وقد أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بوحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والحفاظ على المقدسات".وأردف: "الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان على شعبنا وأرضنا، أكد الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة وقف العدوان، ومنع التهجير، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على قطاع غزة".ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مصر والمملكة الأردنية اللتين وقفتا بكل إصرار لمنع التهجير، ومع جميع الدول والأطراف العربية والدولية التي ساندت الموقف الفلسطيني ودعمته.وأوضح أبو ردينة أن، "المطلوب حاليا هو تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي منظمة التحرير الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".وأضاف "والمطلوب من الإدارة الأمريكية الجديدة دعم الحلول التي تؤدي إلى تحقيق سلام دائم واستقرار لدول المنطقة والعالم". (الاناضول)