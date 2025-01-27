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إقتصاد

وزير التجارة التركي: سوريا أخفضت الرسوم الجمركية على 269 سلعة تركية

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:57
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صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن سوريا قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تصدرها تركيا، بما في ذلك المواد الغذائية والحديد والصلب ومنتجات النظافة.


وأشار بولاط في كلمته خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للجمارك بوزارة التجارة في أنقرة، إلى الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية.
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ولفت إلى التطورات السلبية مثل الحروب الساخنة والركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بما فيها تركيا والأسواق الدولية.

وقال إنه على الرغم من ذلك، يواصل الاقتصاد التركي الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقديم سلعه وخدماته إلى كافة أنحاء العالم. (روسيا اليوم)

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