Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:17
A-
A+

Doc-P-1312069-638735916076099995.jpg
Doc-P-1312069-638735916076099995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر أخرى.
جاء ذلك بحسب منشور للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على منصة "إكس".
Advertisement
وقالت كالاس: "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا مرة أخرى".
ولفتت إلى إن "تمديد العقوبات من شأنه أن يحرم موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب".
وأضافت: "يجب على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2025-01-27
12:00 | 2025-01-27
11:22 | 2025-01-27
11:00 | 2025-01-27
10:47 | 2025-01-27
10:25 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24