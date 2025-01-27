الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

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قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر أخرى.جاء ذلك بحسب منشور للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على منصة "إكس".وقالت كالاس: "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا مرة أخرى".ولفتت إلى إن "تمديد العقوبات من شأنه أن يحرم موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب".وأضافت: "يجب على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها".(الاناضول)