Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعتزم توسيع "السور الحديدي" في جنين

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1312085-638735937097386327.jpg
Doc-P-1312085-638735937097386327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية "السور الحديدي" في جنين، مع توقعات بتوسّع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في الشمال، بناءً على توجيهات المستوى السياسي.

وتأتي هذه التحركات في إطار تصعيد أمني متزامن مع صفقة تبادل أسرى حديثة مع حركة حماس، التي تم بموجبها إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم من تعتبرهم إسرائيل "إرهابيين ذوي الأيدي الملطخة بالدماء".
Advertisement

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض المفرج عنهم عادوا للنشاط في مناطق يهودا والسامرة، مما يزيد من التوترات الأمنية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن عائلات الجنود في وحدة "العجوز" القتالية بعثت برسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيات القتال المتبعة في جنين. وطالبت العائلات بتغيير النهج العسكري الحالي لضمان سلامة الجنود، مشيرة إلى ضرورة استخدام الطائرات وتنفيذ ضربات جوية استباقية قبل الشروع في أي عمليات برية.

وفي الرسالة، أكدت العائلات أن "ليس من المفترض أن يقاتل أبناؤنا في الأزقة في معارك شبيهة بمطاردات رجال الشرطة واللصوص، وسط بيئة مليئة بالإرهابيين المسلحين بالمتفجرات والصواريخ المضادة للدبابات، التي فشل النظام الأمني في تحييدها مسبقًا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2025-01-27
12:00 | 2025-01-27
11:22 | 2025-01-27
11:00 | 2025-01-27
10:47 | 2025-01-27
10:25 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24