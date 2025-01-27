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عربي-دولي
إسرائيل تعتزم توسيع "السور الحديدي" في جنين
Lebanon 24
27-01-2025
|
09:55
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية "السور الحديدي" في جنين، مع توقعات بتوسّع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في الشمال، بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
وتأتي هذه التحركات في إطار تصعيد أمني متزامن مع صفقة تبادل أسرى حديثة مع حركة حماس، التي تم بموجبها إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم من تعتبرهم إسرائيل "إرهابيين ذوي الأيدي الملطخة بالدماء".
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض المفرج عنهم عادوا للنشاط في مناطق يهودا والسامرة، مما يزيد من التوترات الأمنية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن عائلات الجنود في وحدة "العجوز" القتالية بعثت برسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيات القتال المتبعة في جنين. وطالبت العائلات بتغيير النهج العسكري الحالي لضمان سلامة الجنود، مشيرة إلى ضرورة استخدام الطائرات وتنفيذ ضربات جوية استباقية قبل الشروع في أي عمليات برية.
وفي الرسالة، أكدت العائلات أن "ليس من المفترض أن يقاتل أبناؤنا في الأزقة في معارك شبيهة بمطاردات رجال الشرطة واللصوص، وسط بيئة مليئة بالإرهابيين المسلحين بالمتفجرات والصواريخ المضادة للدبابات، التي فشل النظام الأمني في تحييدها مسبقًا".
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