مصرف سوريا المركزي يُنهي تجميد الحسابات المصرفية

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ذكر مصدران في القطاع المصرفي أن مصرف سوريا المركزي وجّه المصارف التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن الإدارة السورية الجديدة جمدت كافة الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة.وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي. (سكاي نيوز)