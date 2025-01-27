قائد كبير في "حماس".. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية "اغتيال" في غزة!

Advertisement

وأكدت وزارة الصحة في بيان، وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة - متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف إسرائيلي لمركبة في مخيم نور شمس.وأكد الجيش الاسرائيلي القصف، وقال في بيان مقتضب "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي)، شنَّت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما قبل وقت قصير في منطقة طولكرم".وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الشهيدين هما "رامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم".في وقت لاحق، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تتعامل مع إصابة بالفخذ لشاب في مخيم طولكرم، ما يرفع عدد الإصابات إلى أربع.من جانبها، نعت حركة حماس في بيان "شهداء القسام، إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري". ووصفت استشهادهم بأنه "عملية اغتيال ومحاولة بائسة لتصفية المقاومة".