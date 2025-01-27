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عربي-دولي

قائد كبير في "حماس".. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية "اغتيال" في غزة!

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال قائد حماس في طولكرم إيهاب أبو عطيوي، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس التابع لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.
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وأكدت وزارة الصحة في بيان، وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة - متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف إسرائيلي لمركبة في مخيم نور شمس.

وأكد الجيش الاسرائيلي القصف، وقال في بيان مقتضب "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي)، شنَّت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما قبل وقت قصير في منطقة طولكرم".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الشهيدين هما "رامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم".

في وقت لاحق، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تتعامل مع إصابة بالفخذ لشاب في مخيم طولكرم، ما يرفع عدد الإصابات إلى أربع.

من جانبها، نعت حركة حماس في بيان "شهداء القسام، إيهاب أبو عطيوي ورامز ضميري". ووصفت استشهادهم  بأنه "عملية اغتيال ومحاولة بائسة لتصفية المقاومة".
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