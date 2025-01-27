مجزرة في العراق.. قتلى وجرحى جراء غارة جوية تركية على سيارة

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وقال مدير شرطة إدارة رابرين بإقليم كردستان، مصطفى رسول، في تصريح صحفي إن القصف استهدف السيارة في ناحية جوارقونة بإدارة رابرين شمال السليمانية.وأضاف رسول أنه لم يتم التعرف بعد على هويات القتلى، وهم رجلان وامرأتان، بينما أصيب رجل آخر بجروح.