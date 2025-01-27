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عربي-دولي

مجزرة في العراق.. قتلى وجرحى جراء غارة جوية تركية على سيارة

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:05
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قُتل أربعة أشخاص وأصيب خامس بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت، اليوم الاثنين، سيارة مدنية في إدارة رابرين بمحافظة السليمانية، شمال شرق العراق.

وقال مدير شرطة إدارة رابرين بإقليم كردستان، مصطفى رسول، في تصريح صحفي إن القصف استهدف السيارة في ناحية جوارقونة بإدارة رابرين شمال السليمانية.
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وأضاف رسول أنه لم يتم التعرف بعد على هويات القتلى، وهم رجلان وامرأتان، بينما أصيب رجل آخر بجروح.
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