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عربي-دولي
من سوريا إلى العراق.. خطة لنقل سجن غويران ومحاكمة نزلائه
Lebanon 24
27-01-2025
|
13:38
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قال نائب عراقي، إن مسؤولين أمنيين من دول عدة يبحثون خطة لنقل سجن "غويران" الذي يؤوي المئات من عناصر تنظم "داعش"، من سوريا إلى العراق.
ويقع سجن "غويران" بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، الخاضعة للإدارة الذاتية تحت سيطرة "قسد".
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وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية ياسر إسكندر، إن دولا منها العراق وسوريا وتركيا تبحث خطة لإنهاء ملف سجن غويران ومخيم الهول بشكل نهائي، بحسب ما نقلت عنه قناة "الحرة".
وتبحث هذه الدول نقل السجن، ومحاكمة نزلائه في العراق، وفقا للنائب العراقي.
وأضاف إسكندر، أن "العراق سيحصل على دعم دولي لبناء سجن ومنشآت كافية لاستيعاب السجناء المنقولين من سوريا".
وأشار إلى أن العراق "سيخضع السجناء لمحاكمات بموجب القانون العراقي بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة والتحالف الدولي وتركيا وسوريا".
وتقدر إحصاءات غير رسمية، عدد النزلاء في سجن "غويران" بنحو 5 آلاف نزيل من عناصر "داعش، غالبيتهم من قادة التنظيم البارزين. (ارم نيوز)
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