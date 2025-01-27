بشأن غرينلاند.. رسالة جديدة من الاتحاد الأوروبي لترامب

Advertisement

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد "لا يتفاوض" بخصوص غرينلاند وسط مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة عليها لأغراض أمنية، بحسب رويترز.وأضافت كالاس للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "نحن لا نتفاوض بشأن غرينلاند. بالطبع نحن ندعم دولتنا العضو الدنمارك ومنطقتها المتمتعة بالحكم الذاتي غرينلاند، لكن علينا أيضا ألا ندخل في تكهنات بخصوص الاحتمالات، لأن هذا ليس الوضع هو الآن".وأعلنت غرينلاند والدنمارك أن الجزيرة القطبية الشمالية ليست للبيع. (ارم نيوز)