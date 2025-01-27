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عربي-دولي

ملك البحرين التقى رئيسة وزراء إيطاليا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:21
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استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، في قصر القضيبية  اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها للمملكة.
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ورحب العاهل البحريني برئيسة الوزراء الايطالية والوفد المرافق، وزيارتها لمملكة البحرين التي تشكل انطلاقة مهمة نحو تنمية علاقات الصداقة والشراكة البحرينية الايطالية.

فيما أعربت جورجيا ميلوني عن شكرها وتقديرها لملك البحرين، لما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا البلد الصديق.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الاستراتيجية الوثيقة وفرص التعاون الثنائي في كافة المجالات الحيوية لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنمية المستدامة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وعلى دفع العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وغيرها من أوجه الجوانب التي يوليها البلدان اهتماماً متبادلاً.

من جانبها، ثمنت دولة رئيسة الوزراء الايطالية الدور الكبير الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهوده الرائدة في توثيق روابط الصداقة التاريخية المتينة وتطوير مجالات التعاون المثمر بين البلدين.
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