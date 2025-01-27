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إقتصاد

استئناف العمل المصرفي في غزة بعد وقف إطلاق النار

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:24
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أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي)، الاثنين، استئناف عمل مصرفين وسط قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء، بعد توقف الإبادة الإسرائيلية، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس حيز التنفيذ.
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وقال بنك فلسطين التابع لسلطة النقد في بيان، إنه سيستأنف العمل بدءا من صباح الثلاثاء في منطقتي دير البلح والنصيرات وسط القطاع، فيما أكد البنك الإسلامي العربي  استئناف العمل بالتوقيت نفسه في "فرع النصيرات".

وفي 19 كانون الثاني الجاري، أوعزت سلطة النقد الفلسطينية، إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم خدماتها في قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وخلال الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططا تحاكي سيناريوهات عديدة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق البيان.

وتعمل هذه الجهات على وضع هذه الخطط "موضع التنفيذ، بناء على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين".

ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم نقدا، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية. (القدس العربي)

إقتصاد

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