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عربي-دولي

في ذكرى ضحايا محرقة اليهود.. غوتيريش يدعو لمكافحة "النازية"

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:40
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع انتعاش النازية ومحاولات تشويه الحقائق التاريخية، وذلك في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود.

وخلال المراسم التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة، قال غوتيريش: إن "التمييز موجود في كل مكان، والكراهية تثار في كافة أنحاء العالم. وأحد الأمثلة الصارخة والمثيرة للقلق هو سرطان إنكار محرقة اليهود".
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وتابع قائلا إن "حقائق تاريخية لا شك فيه يتم تشويهها والتقليل من شأنها ورفضها. وهناك محاولات لإعادة تقييم النازيين وأعوانهم ورد الاعتبار لهم. وعلينا أن نقف ضد هذه الفظائع. وعلينا تفعيل التعليم ومحاربة الأكاذيب وقول الحقيقة".

يذكر أن مراسم اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية تقام سنويا في 27 كانون الثاني، أي ذكى تحرير الجيش السوفيتي لمعتقل أوشفيتز النازي على أراضي بولندا في عام 1945.

وكان أوشفيتز أكبر معسكرات الموت النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وقتل أو توفي فيه نحو 1.4 مليون شخص، بينهم نحو 1.1 مليون من الهيود.
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