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إقتصاد

لسبب صادم.. سحب كمية كبيرة من منتجات "كوكا كولا" من الأسواق الأوروبيّة

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:26
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كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، الليوم الاثنين، أن "شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز ببلجيكا، أعلنت سحب منتجاتها من أسواق عدد من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع في مستويات الكلورات بشكل كبير". 
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وأشارت الوكالة إلى أن الشركة ستقوم بسحب منتجاتها من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وهولندا.

وعلقت الشركة لوكالة الأنباء الفرنسية على الوضع، مؤكدة أن ليس لديها أرقام دقيقة إلا أنه "من الواضح أننا نتحدث عن كمية كبيرة".

وتشمل الإجراءات كل العلامات التجارية التابعة لكوكاكولا، ومنها: "Sprite" و"Fanta" و"Fuze Tea" و"Minute Maid" و"Royal Bliss" و"Tropico"، التي تباع في علب أو زجاجات على حد سواء والمتداولة اعتبارا من نهاية شباط الماضي.

وأوضحت الشركة أن المشكلة تم اكتشافها أثناء فحص جودة المشروبات للتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية.

وأضافت الوكالة أن معظم المنتجات غير المطابقة قد تم سحبها بالفعل من التداول أو منعها من دخول الأسواق، بينما تعمل الشركة مع سلطات البلدان المعنية لسحب باقي الدفعة. (روسيا اليوم) 

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