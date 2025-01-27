لسبب صادم.. سحب كمية كبيرة من منتجات "كوكا كولا" من الأسواق الأوروبيّة

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وأشارت الوكالة إلى أن الشركة ستقوم بسحب منتجاتها من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وهولندا.وعلقت الشركة لوكالة الأنباء الفرنسية على الوضع، مؤكدة أن ليس لديها أرقام دقيقة إلا أنه "من الواضح أننا نتحدث عن كمية كبيرة".وتشمل الإجراءات كل العلامات التجارية التابعة لكوكاكولا، ومنها: "Sprite" و"Fanta" و"Fuze Tea" و"Minute Maid" و"Royal Bliss" و"Tropico"، التي تباع في علب أو زجاجات على حد سواء والمتداولة اعتبارا من نهاية شباط الماضي.وأوضحت الشركة أن المشكلة تم اكتشافها أثناء فحص جودة المشروبات للتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية.وأضافت الوكالة أن معظم المنتجات غير المطابقة قد تم سحبها بالفعل من التداول أو منعها من دخول الأسواق، بينما تعمل الشركة مع سلطات البلدان المعنية لسحب باقي الدفعة. (روسيا اليوم)