يعارضه وزير العدل.. من هو رئيس جديد للمحكمة العليا في إسرائيل؟

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ويأتي هذا التعيين بعد شغور المنصب لنحو 16 شهراً، تولى خلالها عميت منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة، بعد تقاعد القاضية إستر حيوت في 2023.وسارع وزير العدل ليفين، الذي يرأس لجنة التعيين رسميا، إلى رفض هذا القرار، واصفا التصويت بأنه "غير قانوني" و"غير شرعي".وأرسل رسالة رسمية إلى إدارة المحاكم وجهاز القضاء يؤكد فيها عدم اعترافه بتعيين عميت رئيساً للمحكمة العليا.ويأتي هذا التوتر بين الجهازين القضائي والتنفيذي في سياق صراع أوسع بشأن مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل قدمه ليفين، أثار احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل أوائل عام 2023.