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سوريا.. البدء بإصدار جوازات سفر جديدة

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:09
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أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الإثنين، بدء إصدار جوازات سفر جديدة للسوريين.
 
 
وقال مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية وليد عرابي لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الإدارة ‏بدأت بإصدار جوازات سفر جديدة بعد فتح باب التسجيل.
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وأضاف عرابي: "‏التسجيل في الوقت الحالي على الجواز الفوري فقط، وخلال فترة قصيرة ‏سيتم فتح التسجيل على المستعجل والعادي".
 
وتابع: "يتم العمل الآن على إصدار ‏جوازات السفر للمسجلين سابقا إضافة للمتقدمين الجدد، في حين أن الأولوية ‏للمتقدمين على جوازات فورية".

وقال عرابي: "المدة المتوقعة للحصول على الجواز الفوري 48 ‏ساعة، والمستعجل خلال 10 أيام، والعادي خلال 45 يوما".

وأشار المسؤول السوري إلى أن رسوم إصدار الجوازات كما هي، لكن تعديل هذه الرسوم "قيد الدراسة وسيتم في ‏أقرب وقت ممكن".

وأكد "عدم ‏وجود أي تغيرات على جواز السفر، وإنما تم تعديل مدة صلاحية الجواز إلى ‌6 سنوات للجميع دون استثناء".

وختم تصريحاته لـ"سانا" قائلا إن "هناك حزمة من التعديلات على ‏جواز السفر قيد الدراسة".
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