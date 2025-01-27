سوريا.. البدء بإصدار جوازات سفر جديدة

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الإثنين، بدء إصدار جوازات سفر جديدة للسوريين.



وقال مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية وليد عرابي لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الإدارة ‏بدأت بإصدار جوازات سفر جديدة بعد فتح باب التسجيل.

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وأضاف عرابي: "‏التسجيل في الوقت الحالي على الجواز الفوري فقط، وخلال فترة قصيرة ‏سيتم فتح التسجيل على المستعجل والعادي".

وتابع: "يتم العمل الآن على إصدار ‏جوازات السفر للمسجلين سابقا إضافة للمتقدمين الجدد، في حين أن الأولوية ‏للمتقدمين على جوازات فورية".



وقال عرابي: "المدة المتوقعة للحصول على الجواز الفوري 48 ‏ساعة، والمستعجل خلال 10 أيام، والعادي خلال 45 يوما".



وأشار المسؤول السوري إلى أن رسوم إصدار الجوازات كما هي، لكن تعديل هذه الرسوم "قيد الدراسة وسيتم في ‏أقرب وقت ممكن".



وأكد "عدم ‏وجود أي تغيرات على جواز السفر، وإنما تم تعديل مدة صلاحية الجواز إلى ‌6 سنوات للجميع دون استثناء".



وختم تصريحاته لـ"سانا" قائلا إن "هناك حزمة من التعديلات على ‏جواز السفر قيد الدراسة".