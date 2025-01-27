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عربي-دولي

في أوكرانيا.. وزير الدفاع يواجه تحقيقًا جنائيًا

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:41
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أفادت جمعية "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومية بأوكرانيا، بفتح قضية جنائية ضد وزير الدفاع رستم عميروف بتهمة إساءة استخدام السلطة بعد إقالة رئيسة المشتريات الدفاعية.

ووفقا لرسالة نشرت على منصة "تلغرام" في قناة منظمة "مركز مكافحة الفساد"، فإن رفض عميروف بشكل غير قانوني تمديد العقد مع مديرة وكالة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا، وإقالته لعضوين من أعضاء مجلس الإشراف تاراس شموت ويوري دجيغير، تصرف قد يعد جريمة بموجب المادة الـ2 من المادة 364 من القانون الجنائي لأوكرانيا الخاص بـ"إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي".
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وأكدت الجمعية أنه سيتعين على وزير الدفاع أن يجيب عن هذه الإجراءات، مضيفة بأن على الجمعية أيضا التحقيق بعناية في دوافع الوزير وعواقب قرارته.

ويشار إلى أن عميروف قال في وقت سابق، إنه قدم طلبا إلى مجلس الوزراء لإقالة نائبه دميتري كليمنكوف، وعدم تمديد العقد مع رئيسة إدارة المشتريات الدفاعية بيزروكوفا بسبب الفشل في التوريد لوحدات القوات المسلحة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأوكراتية عينت بيزروكوفا، رئيسة لإدارة المشتريات الدفاعية في كانون الثاني من العام الماضي، وسط سلسلة من فضائح الفساد التي طالت الإدارة السابقة، كما تم تعيين كليمينوف نائبا لوزير الدفاع في تشريت الاول 2023. (روسيا اليوم)
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