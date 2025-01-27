عسكرياً.. هذا ما قررته إيران

في تطور لافت، أعلنت إيران، الاثنين، شراء طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35.

وقال علي شادماني، وهو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن الصفقة تأتي لتعزيز القوات الجوية والبرية والبحرية الإيرانية.

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وفي إشارة إلى إسرائيل، هدد شادماني بأن "العدو سيذوق مرارة القصف بصواريخنا إذا تصرف العدو بحماقة".

ولا تمتلك القوات الجوية الإيرانية إلا بضع عشرات من الطائرات الهجومية، تضم طائرات سوفييتية قديمة الصنع ـ من السبعينيات والثمانينيات ـ ونماذج أميركية قديمة اشترتها البلاد قبل الثورة الإسلامية في 1979.



وتمثل الصفقة الجديدة جانبا من جوانب التعاون العسكري المتنامي بين طهران وموسكو، اللتين ترزحان تحت ضغوط العقوبات الاقتصادية الغربية.



وتقارب البلدان على نحو أكبر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وزودت إيران الروس بطائرات مسيرة وساعدتهم في إنشاء مرافق إنتاج مسيرات.



وفي تشرين الثاني من العام الماضي، دمجت إيران وروسيا أنظمة الدفع الوطنية الخاصة بكل منهما.



وهذا الشهر، وقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما، شملت العلاقات الأمنية والاقتصادية، ونصت على "تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ويتشارك البلدان السعي لتجاوز العقوبات الدولية، التي فرضتها واشنطن على إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وعلى روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



ووصف تقرير صادر عن المجلس الأطلسي في نيسان 2024 القوة الجوية الإيرانية بأنها "نقطة ضعف إيران الأمنية" منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، مشيرا إلى أن هذه القدرات تأثرت بالعقوبات الأميركية على طهران.



وذكرت "تاس" أنه في تشرين الثاني الماضي، تسلمت القوات الجوية الإيرانية أول طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-35 أس إي" من روسيا في إطار برنامج استبدال أسطول طائرات "أف-14 توم كات" أميركية الصنع القديمة.

وذكرت الوكالة أن طهران طلبت في البداية 25 مقاتلة من طراز "سو-35 أس إي" من موسكو لتحل محل طائرات "غرومان أف-14 أيه" التي تسلمتها إيران في سبعينيات القرن الماضي وتمركزت في قاعدة أصفهان الجوية.



وفي وقت لاحق، ارتفع عدد الطائرات المقاتلة التي اتفقت إيران على شرائها من موسكو إلى 50 طائرة.



وفي آذار 2023، أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات سوخوي سو-35 من روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.



وتعتبر طائرة سو-35 من مقاتلات الجيل الرابع، وهي مجهزة برادار قوي، وأنظمة حرب إلكترونية، وتستطيع حمل صواريخ جو-جو وجو-أرض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وصواريخ مضادة للسفن.



وتقول وكالة "تاس" إنها "طائرة مقاتلة متعددة الأدوار فائقة المناورة تستطيع تعقب عدد كبير من الأهداف ومهاجمتها في وقت واحد".



وللإشارة، فإن سرعة الطائرة القصوى 2500 كم/ساعة، فيما يتراوح مدى الطيران من 1500 إلى 4500 كيلومتر.



وتقول مجلة ناشونال إنترست إن سو-35 تتمتع بمحركات قوية وذخائر متطورة، وتستطيع حمل ما يصل إلى 8 آلاف كيلوغرام من الأسلحة.



لكن مع ذلك، تكشفت نقاط ضعف المقاتلة الروسية في أوكرانيا، بفضل الدفاعات الجوية لأوكرانيا من أنظمة "باتريوت" الأميركية، وفقدت نحو ست قطع خلال الحرب، وفق تقرير للمجلة نشر في آب الماضي.



وأعلن شادمادي أيضا اختبار أنظمة دفاع جوي جديدة ونشرها لتحل محل تلك أنظمة تضررت جراء الضربات الإسرائيلية في 26 تشرين الأول 2024. (الحرة)