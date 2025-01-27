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عربي-دولي

إلقاء القبض على لاعب كرة قدم يتاجر بالمخدرات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:48
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أعلنت النيابة العامة في بروكسل عن اعتقال اللاعب الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينجولان يوم الاثنين، في إطار تحقيق يقوده قاض في العاصمة، بشأن تهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم القبض على ناينجولان البالغ من العمر 36 عاما، مع عدد من المشتبه بهم الآخرين، صباح يوم الاثنين، بعد سلسلة من المداهمات التي نفذتها الشرطة البلجيكية في أنحاء البلاد.
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وأكد متحدث باسم الادعاء في بروكسل عبر بيان رسمي أن الأمر يتعلق يرادجا ناينجولان، الذي عاد عن اعتزاله كرة القدم إلى اللعب الأسبوع الماضي، مضيفا: "التحقيق الذي يقوده قاضي التحقيق في بروكسل يتعلق باستيراد الكوكايين المزعوم من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعه في بلجيكا، ونعد بتقديم مزيد من التفاصيل عندما تنتهي الجلسات، ويتمكن قاضي التحقيق من سماع المشتبه بهم". (روسيا اليوم)

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