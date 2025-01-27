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عربي-دولي

ألبانيا تعلق على تقرير "استقبال 100 ألف من سكان غزة"

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:40
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نفت ألبانيا "بشدة" تقريرا بثته القناة 12 الإسرائيلية، يزعم أنها تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استقبال ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني من قطاع غزة.

وقال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في منشور على منصة "إكس": "لم أسمع شيئا مزيفا إلى هذا الحد منذ فترة طويلة. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا. هذا غير صحيح على الإطلاق"، ونشر لقطة من التقرير الإعلامي الإسرائيلي.
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وأضاف راما: "دعني أوضح: لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وكانت القناة 12 زعمت أن إسرائيل تعتقد أن دعوة ترامب للأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين "غير واقعية"، وأن واشنطن تتطلع وفقا لذلك إلى دول استقبال أخرى مثل ألبانيا.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أن الولايات المتحدة تفكر أيضا في إندونيسيا كنقطة لجوء للفلسطينيين، أثناء إعادة بناء قطاع غزة.

وعارضت الأردن ومصر بشدة فكرة استضافة سكان غزة، فضلا عن رفض تام من سكان القطاع أنفسهم.

وصباح الإثنين تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين على الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى شمال قطاع غزة، بعد أن سمح اتفاق وقف إطلاق النار بعودتهم إلى مناطقهم. (سكاي نيوز)
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