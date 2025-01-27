"فشلت في مواجهة معاداة السامية".. الرئيس الإسرائيلي يهاجم الأمم المتحدة

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هاجم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإثنين، الأمم المتحدة، واتهمها بـ"الفشل الأخلاقي" في مواجهة معاداة السامية، خلال إحياء ذكرى ضحايا المحرقة في الجمعية العامة للمنظمة.وقال هرتسوغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي تستهدفه إسرائيل بانتظام منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: "اليوم، نحن مجدداً عند نقطة تحول خطيرة في تاريخ هذه المؤسسة".وأضاف "بدل تحقيق هدفها والقتال بشجاعة ضد وباء عالمي يتمثل في القتلة والإرهاب، أظهرت هذه الجمعية مراراً وتكراراً فشلها الأخلاقي".وأضاف أن المؤسسات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب مسؤوليته عن الحرب في غزة "تطمس الفرق بين الخير والشر".أعلنت منظمة يهودية فرنسية، أمس الأربعاء، أن الأعمال المعادية للسامية في فرنسا تضاعفت 4 مرات تقريباً عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس تصاعد التمييز ضد اليهود، منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي على إسرائيل.وتساءل هرتسوغ في إشارة إلى هجوم حماس "كيف يمكن أن تسمح مؤسسات دولية أنشئت مثل تحالف مناهض للنازية بازدهار عقائد إبادة جماعية معادية للسامية منذ أكبر مذبحة لليهود بعد الحرب العالمية الثانية؟".وقبل ذلك بدقائق، ومن المنصة نفسها، ندد غوتيريش أيضا بتصاعد معاداة السامية، منتقداً "الهجمات الإرهابية الشنيعة" لحركة حماس الفلسطينية.وقال في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز-بيركيناو النازي: "اليوم، عالمنا منقسم وخطير. بعد مرور ثمانين عاماً على نهاية المحرقة، لا تزال معاداة السامية موجودة، تغذيها الأكاذيب نفسها والكراهية نفسها التي جعلت الإبادة الجماعية النازية ممكنة. وهي آخذة في الارتفاع".