أخبار سيئة.. تعليق إزالة الألغام في 13 دولة بسبب أحد أوامر ترامب

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أعلنت منظمة "نورسك فولكهيلب" غير الحكومية النرويجية تعليق إزالة الألغام في 13 دولة، بعد تجميد الولايات المتحدة المساعدات الأجنبية، حسب أحد مسؤوليها الإثنين.وحصلت المنظمة العام الماضي على 41 مليون دولار من أميركا لدعم نشاطاتها في مجال إزالة الألغام حول العالم.وقال أكسيل ستين نيلسن رئيس قسم إزالة الألغام والتخلص من المتفجرات في المنظمة غير الحكومية: "أبلغنا الجمعة بأن علينا تعليق النشاطات كلها التي تلقت دعما أميركياً، بينما تراجع السلطات الأميركية مساعداتها".وفي تعميم، أعلن وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو الأسبوع الماضي تجميد المساعدات الخارجية الأميركية باستثناء تلك المقدمة لمصر وإسرائيل، خلال مراجعة كاملة للبرامج كلها.وسيؤثر هذا التجميد بعد أمر وقعه دونالد ترامب الإثنين الماضي لمدة 90 يوماً، على نشاطات المنظمة في 13 دولة، خاصةً في جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.وأضاف "هذه أخبار سيئة بشكل خاص لدول مثل العراق ولاوس".