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عربي-دولي

"لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى"... تجمع جماهيري في مدريد بهذا التاريخ!

Lebanon 24
28-01-2025 | 00:26
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ستقوم كتلة "وطنيون من أجل أوروبا" في البرلمان الأوروبي، بتنظيم تجمع جماهيري في مدريد يوم 8 شباط تحت شعار "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى"، وفق ما أفادت به صحيفة بوليتيكو الأوروبية، نقلا عن اثنين من المسؤولين الأوروبيين.
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وقالت الصحيفة: "حزب الوطنيين من أجل أوروبا، الذي يضم... (رئيس الوزراء الهنغاري) فيكتور أوربان و(رئيسة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية) مارين لوبان، سيقوم بتنظيم تجمع جماهيري حاشد في مدريد يوم 8 فبراير المقبل، تحت شعار - لنجعل أوروبا عظيمة مجددا".

ولاحظت الصحيفة، أنه تم اقتباس شعار "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى" من الشعار الشهير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يؤكد ضرورة جعل أميركا عظيمة من جديد.

في مؤتمر صحفي في فيينا في عام 2024، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي يتزعم حزب فيدس، وكذلك رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش عن تشكيل تحالف سياسي في البرلمان الأوروبي.

بشكل إجمالي باتت الائتلاف المذكور، يضم منذ تأسيسه الرسمي 84 نائبا من 14 حزبا يمثلون 12 دولة.

وأشار أوربان في الصيف الماضي، إلى أن الائتلاف يعتزم تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى ليصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان الأوروبي.
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