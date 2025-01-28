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عربي-دولي

إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين".. إعلامي أميركي شهير يفجر مفاجأة

Lebanon 24
28-01-2025 | 00:47
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فجر الصحافي الأميركي الشهير تاكر كارلسون مفاجأة مدوية، حيث أكد بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "حاولت قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب تعبيره. إلا أن كارلسون لم يقدم خلال تلك التصريحات أي تفاصيل عن الموضوع.
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وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، أضاف كارلسون، خلال مقابلة مع الصحافي مايت تايبي كان وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن "يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن - لقد حاولوا قتل بوتين".

لكن كارلسون، في ذات الوقت، لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة تثبت صحة مزاعمه. كما لم يكشف متى وأين جرت تلك المحاولة، كما لم يكشف عن الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المزعومة.
يذكر أن كارلسون هو معلّق سياسي أميركي وكاتب اشتهر باستضافته البرنامج الحواري السياسي الشهير "تاكر كارلسون الليلة" على قناة "فوكس نيوز" Fox News منذ عام 2016 وحتى إقالته 2023.

وبعدها تحول كارلسون إلى موقع "إكس".
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