اشتباكات عنيفة في مخيم طولكرم وتهجير الآلاف

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تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بعدما وسع الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت القوات الإسرائيلية آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطولكرم.وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أعلنت أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي وسّع عمليته العسكرية التي بدأها في جنين شمال الضفة قبل 8 أيام، لتشمل طولكرم ومخيمها، وسط غارات جوية.وأفادت مصادر فلسطينية لـ"الجزيرة" أن مقاومين استهدفوا قوات الجيش الإسرائيلي بعبوة متفجرة خلال اقتحامها المستمر لمدينة طولكرم، كما أطلقوا النار باتجاه حاجز "تسناعوز" العسكري غرب طولكرم.