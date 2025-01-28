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عربي-دولي

غوتيريش قلق من تعليق الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية

Lebanon 24
28-01-2025 | 02:38
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء قرار الولايات المتحدة الأميركية تعليق المساعدات الخارجية.


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يطلب تقديم "استثناءات إضافية" لتوفير المساعدة للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.
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وأكد دوجاريك أن حياة هذه المجتمعات تعتمد على الدعم الإنساني، قائلا: "غوتيريش قلق حيال القرار الأميركي بتعليق المساعدات الخارجية".

وأشار إلى أن الأمين العام مستعد للمضي قدما مع الإدارة الأميركية الجديدة، مبينا أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات، مشددا على أهمية العمل معا بشكل بناء.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إيقاف جميع المساعدات الخارجية التي تمولها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وأشارت إلى أن قطع المساعدات عن الدول الأجنبية جاء بهدف تقييم فعالية برامج المساعدات هذه ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات الخارجية مباشرة بعد توليه منصبه.

ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأميركية سوف تقطع المساعدات عن الدول الأجنبية.

ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأميركية.

وتشمل المساعدات الإنمائية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإنسانية المقدمة إلى بلدان أخرى. (روسيا اليوم)
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