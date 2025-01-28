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عربي-دولي

لأسباب عدة... المافيا الإيطالية تستغل تغير المناخ لتوسيع نفوذها

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:20
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يشهد جنوب إيطاليا سنوياً الآلاف من حرائق الغابات، تغذيها الظروف المناخية القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة ورياح "السيروكو" الجافة القادمة من الصحراء الكبرى. ومع تزايد تأثير أزمة تغير المناخ في تأجيج هذه الحرائق، تشير تقارير حديثة إلى دور محتمل لعصابات المافيا في إشعال بعضها. 
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وفي حين أن الرياح الحارة والجافة تهيئ الأرض للحرائق الشديدة في إيطاليا، فإن ثمة دور للبشر في إشعالها. ويقول مسؤولون إن أكثر من نصف هذه الحرائق يتم إشعالها عمداً لأسباب تتراوح بين إزالة الأشجار لاستغلال الأراضي لتحقيق مكاسب مالية، وأسباب انتقامية، بحسب شبكة CNN الأميركية. 

وبما أن الحرائق تتركز في المناطق التي تسيطر عليها المافيا بقوة، فهناك تدقيق متزايد على هذه الجماعات الإجرامية. 

وصرحت الباحثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، لورين بيرسون للشبكة، بأن المافيا "تستخدم الحرائق كسلاح" في المنطقة لتعزيز نفوذها وتحقيق مكاسب مالية.

وأمضت بيرسون عدة أشهر في التحدث مع ممثلي الادعاء والشرطة والمنظمات البيئية وسكان محليين في صقلية، حيث تنشط جماعات المافيا الإيطالية. 
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