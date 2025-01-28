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عربي-دولي
الأردن يطلق جسرا جويا إلى قطاع غزة
Lebanon 24
28-01-2025
|
03:34
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أطلقت السلطات الأردنية جسرا جويا إلى قطاع غزة على مدى 8 أيام، بواقع 16 رحلة جوية يوميا، لنقل المساعدات لأهل القطاع.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن المساعدات تأتي بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة والصديقة، موضحا أن الجسر الجوي الأردني يأتي استمرارا للجهود الأردنية للتخفيف عن أهل غزة.
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وأشار المومني إلى أن إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية، بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء غزة إلى مناطقهم في الشمال، لافتا إلى أن المساعدات ستصل إلى وسط غزة، لتسهيل توزيعها في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، وسيكون ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مضيفا أن المساعدات تحمل موادّ طبية وغذائية وإغاثية.
وقال المومني، إن هذه الجهود الإنسانية تتزامن بشكل مع عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب غزة، إلى مناطقهم في الشمال ووسط القطاع، مبينا أن كثير من الدول والمؤسسات الدولية المانحة تتعامل مع الهيئة الخيرية الهاشمية بسبب أدائها المتميز والموثوق عالميا.
وذكرت قناة "المملكة" إن السرب يتكون من 16 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية سيتم تسليمها في قطاع غزة إلى المنظمات الدولية الإنسانية، وإلى المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع المنكوب.
وأفادت بأن الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري انطلق من الأردن إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين ثم إلى معبر كرم أبو سالم. (روسيا اليوم)
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