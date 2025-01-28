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عربي-دولي

ماسك يحذر من قرب انقراض البشرية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:36
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في تصريح غريب، توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقراض البشر في كل من آسيا وأوروبا إذا فشلت البشرية في زيادة معدلات الإنجاب.

وعلق ماسك في منشور على منصة "إكس" على مقترح الصحافي السويدي، بيتر إيمانويلسن، القاضي بإدخال إعفاءات ضريبية على النساء في أوروبا بهدف زيادة عدد الأطفال.
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وقال إيلون ماسك في تعليقه "إنه أمر يستحق المحاولة. يجب تغيير شيء ما وإلا ستختفي أوروبا وآسيا ومعظم أنحاء الأرض!"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، دعا الملياردير الأميركي إلى زيادة الإنجاب لضمان استمرار البشرية، "وإلا فسينتهي العالم".

وجاء تحذير ماسك إثر توقعات بأن عدد سكان العالم سينخفض لأول مرة عام 2100، وأن ذلك سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة، بحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

ورأى أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأميركية، أن على "الناس إنجاب المزيد من الأطفال من أجل ضمان بقاء الجنس البشري".

وفي نيسان الماضي وصف ماسك الانخفاض الحاد في نسبة الشباب الأميركيين الذين لديهم أطفال على مدى السنوات الـ30 الماضية بأنه كارثة مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي كانون الأول الماضي، قال ماسك إن ألمانيا وأوروبا على وشك الانقراض بسبب انخفاض معدل الولادات. (العربية)


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