وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الشرع

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قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قد وصل إلى العاصمة السورية دمشق.وأفادت قناة روسيا اليوم أن وفدا رفيعاً من وزارة الخارجية الروسية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى دمشق.وأوضحت أنه من المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف مباحثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.