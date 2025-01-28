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عربي-دولي

ما حقيقة اللقاء الذي جمع بن زايد مع رئيس وزراء إسرائيلي سابق؟

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:41
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد استقبل في أبو ظبي، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت.
 
وقال موقع Ynet الإسرائيلي، إن "اللقاء بين الجانبين جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوظبي، واستمر نحو ثلاث ساعات".
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فيما لم يصدر تأكيد من بينيت أو الإمارات بحدوث اللقاء.

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