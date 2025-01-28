ما حقيقة اللقاء الذي جمع بن زايد مع رئيس وزراء إسرائيلي سابق؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد استقبل في أبو ظبي، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت.



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فيما لم يصدر تأكيد من بينيت أو الإمارات بحدوث اللقاء. وقال موقع Ynet الإسرائيلي، إن "اللقاء بين الجانبين جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوظبي، واستمر نحو ثلاث ساعات".فيما لم يصدر تأكيد من بينيت أو الإمارات بحدوث اللقاء.