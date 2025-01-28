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عربي-دولي
بالتفاصيل... هكذا اندلع حريق الفندق في تركيا الذي أودى بحياة 78 شخصاً
Lebanon 24
28-01-2025
|
06:11
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تكشفت تفاصيل صادمة عن التحقيق بأسباب اندلاع الحريق في منتجع تركي قبل أيام وأودى بحياة 78 شخصًا.
ونقلت الصحف المحلية أن عمال مطبخ فندق غراند كارتال الذي يقع في الطبقة الرابعة، قاموا بتشغيل الشواية المستخدمة في إعداد وجبة الإفطار، وفجأة اشتعلت النيران بالزيت الذي بقي لفترة طويلة على النار. وعند رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من المطبخ، أراد الطباخ والعمال التدخل لإخماد الحريق.
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وبدلاً من مكافحة النيران باستخدام مطفأة الحريق، حاولوا إطفاء النار المشتعلة بالماء، الأمر الذي تسبب في تزايد ألسنة اللهب التي انتشرت في الأرجاء.
وأضافت الصحف المحلية أن ألسنة اللهب امتدت من غطاء المحرك إلى المدخنة التي لم يتم تنظيفها منذ فترة طويلة، ومن هناك امتدت إلى السطح وحاصرت الفندق في وقت قصير.
إلى ذلك لم يعمل إنذار الحريق لأن جهاز إنذار الحريق قد تعطل. (العربية)
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