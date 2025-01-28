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عن طريق الخطأ... الجيش الإسرائيلي قتل أحد جنوده

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:46
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أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة بعد إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي عقب تشخيص خاطئ. (الميادين)
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غزة

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