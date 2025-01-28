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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:17
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أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يصلى عليه يوم الأربعاء بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

ولد الأمير محمد بن فهد عام 1950، وهو الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.
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 والتحق بجامعة كاليفورنيا –سانتا باربرا– حيث حصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكان أول منصب حكومي يتقلده هو منصب مساعد نائب وزير الداخلية، وعمل في هذا المنصب حتى عيِّن عام  1985م، أميراً للمنطقة الشرقية، وفق صحيفة الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
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