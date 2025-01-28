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حريق في سفينة تحمل علم هونغ كونغ في البحر الأحمر

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:25
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غادر طاقم السفينة "إيه.إس.إل باوهينيا" التي ترفع علم هونغ كونغ في البحر الأحمر، بعد أن اندلعت نيران بها اليوم الثلاثاء، وفق ما قاله مصدران بحريان.

وأضاف المصدران أن سبب الحريق لم يتضح بعد.

وذكر أن سفينة أخرى أنقذت الطاقم وأن أفراده بخير، وأوضحا أن الواقعة حدثت في المياه المفتوحة قبالة اليمن.
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وتأتي هذه الحادثة في وقت أشار فيه الحوثيون في اليمن إلى أنهم سيقتصرون على استهداف السفن التابعة لإسرائيل فقط في ممر البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ أكثر من عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "مساندة للفلسطينيين في غزة". (سكاي نيوز)
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