ترامب يُصدر أمراً جديدا يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات

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أمر البيت الأبيض بوقف المنح والقروض الاتحادية مؤقتا اعتبارا من الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025، فيما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث ومجموعة من المبادرات الأخرى.كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم تقديمها ولم يتم إنفاقها بعد. (روسيا اليوم)