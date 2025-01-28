مرض مجهول يودي بحياة 17 شخصا في الهند

أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية أنها تتابع بيانات حول حالات الإصابة مرض مجهول في الهند، تسبب في وفاة 17 شخصا.

ووفقا للمعلومات المتاحة، تم تسجيل حالات الإصابة بمرض مجهول في ولاية جامو وكشمير بالهند. فمنذ كانون الأول 2024، تم تسجيل 38 حالة إصابة في قرية بادهال في تلك الولاية، وتوفي منهم 17 شخصا. وأوضحت الهيئة أن الصورة السريرية للمرض تتميز بأعراض، مثل الحمى والغثيان والضعف، كما سجل تورم الدماغ لدى جميع المتوفين.

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وجاء في بيان الهيئة: "تتابع هيئة "روس بوتريب نادزور" المعلومات حول حالات الإصابة بالأمراض مجهولة السبب في الهند. وتم إنشاء قاعدة مختبرية في شبكة مؤسسات الهيئة، ويوجد فيها متخصصون مدربون، بالإضافة إلى مراكز مرجعية تابعة للمؤسسات العلمية الرائدة، مما يسمح بالكشف السريع عن المخاطر واتخاذ إجراءات إضافية. ويتم إبلاغ الهيئة على الفور بأي حالة اشتباه بمرض معد".



وأكدت الخدمة الصحفية للهيئة أن الوضع تحت السيطرة التامة. (روسيا اليوم)