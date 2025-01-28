حركة "إم23" تسيطر على مطار غوما.. وتصعيد خطير في شرق الكونغو

سيطرت حركة "إم23" المتمردة على مطار مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد زعيم تحالف نهر الكونغو كورني نانجا.



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وشهدت العاصمة كينشاسا احتجاجات غاضبة، حيث هاجم متظاهرون مجمع الأمم المتحدة وسفارات رواندا وفرنسا والولايات المتحدة، متهمينها بالتدخل في الصراع. وفي ظل استمرار المواجهات، تناثرت الجثث في الشوارع وامتلأت المستشفيات بالمصابين، فيما تواجه القوات الحكومية والفصائل المتحالفة معها جيوب مقاومة شرسة.وشهدت العاصمة كينشاسا احتجاجات غاضبة، حيث هاجم متظاهرون مجمع الأمم المتحدة وسفارات رواندا وفرنسا والولايات المتحدة، متهمينها بالتدخل في الصراع.

ويعد دخول المتمردين إلى غوما، التي تضم مليوني نسمة، التصعيد الأكبر منذ عام 2012 في نزاع طويل الأمد مرتبط بجذور الإبادة الجماعية في رواندا والصراع على الثروات المعدنية في الكونغو.(ارم نيوز)