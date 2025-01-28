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إقتصاد

ترامب يوقف المنح والقروض الاتحادية.. قرارات تهدد التعليم والرعاية الصحية

Lebanon 24
28-01-2025 | 11:16
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أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءًا من الثلاثاء، في خطوة واسعة النطاق تهدد بعرقلة برامج التعليم، والرعاية الصحية، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث.

ووفقًا لمذكرة أصدرها ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، فإن القرار يهدف إلى مراجعة التمويل الاتحادي لضمان توافقه مع أولويات الرئيس، والتي شملت إنهاء برامج التنوع والمساواة. وأكد فيث أن توجيه الموارد إلى سياسات تتعارض مع هذه الأولويات يمثل "إهدارًا لأموال دافعي الضرائب".
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كما يشمل التوقف أي تمويل مخصص للمساعدات الخارجية والمنظمات غير الحكومية. (سكاي نيوز)

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