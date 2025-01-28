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ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

Lebanon 24
28-01-2025 | 11:35
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أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا وباء الكوليرا إلى أكثر من 1407 حالات وفاة منذ آب 2024.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان أنها سجلت 11 إصابة جديدة بوباء الكوليرا أمس الاثنين، بينها حالتا وفاة.
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وأضاف البيان: "ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 52 ألف و517، بينها 1407 حالات وفاة".
وذكر أن "التدخلات لمكافحة الكوليرا أدت إلى انحسار معدل الإصابة والدخول بالمرض لمراكز العزل في أغلب الولايات عدا ولايتي القضارف (شرق) والنيل الأبيض (شمال)".
(الاناضول)
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